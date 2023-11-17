В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,4

Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы примерно в 8:37 (4:37 – мск) 17 ноября. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км и находился в 76 км к юго-западу от города Ченгтун. Указывается, что подземные толчки также ощущались в тайских провинциях Лампхун, Чиангмай, Мэхонгсон, Нан, Удонтхани, Кхонкэн на севере и в столице Бангкоке.

Подчеркивается, что информации о пострадавших нет.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 было зафиксировано на Филиппинах. Землетрясение произошло в 08:14 (11:14 мск) в 57 км юго-восточнее города Генерал-Сантос, передает «Радиоточка НСН».

