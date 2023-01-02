В МВД заявили о проверке 2 тысяч мигрантов после задержания на Дворцовой площади в Петербурге
ГУ МВД сообщило, что на Дворцовой площади Петербурга в новогоднюю ночь задержали 2 тысячи мигрантов. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку на предмет нарушения миграционного законодательства задержанными, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки оперативники выявили многочисленные нарушения миграционного законодательства. По данным полиции, сотрудники ведомства смогли предотвратить более десятка попыток использования пиротехники при скоплении большого числа людей.
Отмечается, что многие из задержанных в Петербурге нарушили миграционное законодательство. Им грозят штрафы и депортация, сообщают «Невские новости».
Отмечается, что обо всех результатах надзорных мероприятий председателю СК доложит и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марина Парастаева.
Ранее в Петербурге задержали пять человек за незаконный учет более 14 тысяч мигрантов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru