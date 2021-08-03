В музее «Титаника» в США обрушился «айсберг». Инцидент произошёл в городе Пиджен-Фордж. Об этом сообщается на официальной странице музея в Facebook. Известно, что на посетителей упала часть стены, имитирующая айсберг. В результате пострадали, по меньшей мере, три человека. Пока данных о серьёзности полученных ими травм нет.

В настоящее время музей закрыт для посещений.