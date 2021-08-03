В музее «Титаника» в США обрушился «айсберг»
В музее «Титаника» в США обрушился «айсберг». Инцидент произошёл в городе Пиджен-Фордж. Об этом сообщается на официальной странице музея в Facebook. Известно, что на посетителей упала часть стены, имитирующая айсберг. В результате пострадали, по меньшей мере, три человека. Пока данных о серьёзности полученных ими травм нет.
В настоящее время музей закрыт для посещений.
Между тем, точная копия «Титаника» повторит путь своего предшественника. Правда, создатели двойника рассчитывают на то, что он пройдёт полный маршрут: от Саутхэмптона до Нью-Йорка. Событие будет приурочено к 110-летию крушения легендарного корабля. Первый рейс нового «Титаника» состоится в 2022 году, сообщает РЕН ТВ.
Как уточнили в компании, которая занимается проектом, «Титаник II» получит самые современные средства безопасности и сможет вместить 2400 пассажиров и 900 членов экипажа. Также будущим пассажирам пообещали, что проблем со шлюпками не возникнет, пишет RT.
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