Почти «Титаник». Ди Каприо спас мужчину в Карибском море

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте в компании приятелей, спас мужчину, который упал с круизного лайнера и 11 часов провёл в воде в ожидании помощи. Об этом пишет таблоид The Sun. Инцидент произошел 30декабря.

Пострадавшим оказался 24-летний француз, член экипажа яхты Club Med. В состоянии алкогольного опьянения он выпал за борт около Сен-Мартен. Судно подало экстренное сообщение, а голливудский актёр согласился помочь с поисками пропавшего. Француза вытащили из воды, накормили, дали одежду, а затем передали сотрудникам береговой охраны, отмечает телеканал 360.