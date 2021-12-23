В Мурманской области в ДТП пострадали 8 детей
23 декабря 202121:34
ДТП произошло в Мурманской области, в результате чего пострадали восемь детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что столкнулись два микроавтобуса. Также в аварии пострадали еще двое взрослых.
Дорожный инцидент произошел в Оленегорске. В машинах находились 26 человек.
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23 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru