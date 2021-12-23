В Мурманской области в ДТП пострадали 8 детей

ДТП произошло в Мурманской области, в результате чего пострадали восемь детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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Отмечается, что столкнулись два микроавтобуса. Также в аварии пострадали еще двое взрослых.

Дорожный инцидент произошел в Оленегорске. В машинах находились 26 человек.



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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТПМурманская Область
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