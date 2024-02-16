В Мурманской области школьный автобус сдуло с дороги
Сильный ветер сдул с дороги в Мурманской области школьный автобус, перевозивший детей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Уточняется, что инцидент произошёл на федеральной автодороге Р-21 «Кола». Во время поездки из города Мончегорск в поселок 27 км из-за сильного бокового ветра общественный транспорт сначала съехал на обочину, а затем в сугроб.
В полиции отметили, что в автобусе находились 30 детей, обошлось без пострадавших. Общественный транспорт достали из сугроба с помощью спецтехники, после чего он продолжил движение.
Ранее школьный автобус перевернулся на автодороге «Пески - Сосново - Подгорье» в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Директорам белгородских школ выдадут дивизионные аптечки
- В Мурманской области школьный автобус сдуло с дороги
- В Пентагоне назвали битву за Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ
- Экс-игрок «Спартака» Ловчев призвал команду помочь осужденному Промесу
- Россия резко нарастила экспорт гороха
- Минтранс может временно запретить встречи и проводы в аэропортах
- Прокуратура предостерегла граждан от участия в акции в центре Москвы
- Глава Минкультуры Любимова стала «экскурсоводом на час»
- США ввели санкции против йеменского движения «Ансар Аллах»
- Новую серию акварелей Анненкова показали в особняке Кшесинской в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru