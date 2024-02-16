В Мурманской области школьный автобус сдуло с дороги

Уточняется, что инцидент произошёл на федеральной автодороге Р-21 «Кола». Во время поездки из города Мончегорск в поселок 27 км из-за сильного бокового ветра общественный транспорт сначала съехал на обочину, а затем в сугроб.

В полиции отметили, что в автобусе находились 30 детей, обошлось без пострадавших. Общественный транспорт достали из сугроба с помощью спецтехники, после чего он продолжил движение.

Ранее школьный автобус перевернулся на автодороге «Пески - Сосново - Подгорье» в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

