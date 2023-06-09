В Мурманской области перевернулся автобус с 25 пассажирами
Рейсовый автобус с 25 пассажирами перевернулся в Кольском районе Мурманской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
«Погибших нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.
При этом Чибис не уточнил число получивших травмы. По данным СМИ, пострадали девять человек.
Как сообщил губернатор, на место ЧП прибыли три машины скорой помощи. Кроме того, в Кольский район выехал заместитель главы области.
Ранее стало известно, что 15 человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Ингушетии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru