В Мурманской области перевернулся автобус с 25 пассажирами

«Погибших нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

При этом Чибис не уточнил число получивших травмы. По данным СМИ, пострадали девять человек.

Как сообщил губернатор, на место ЧП прибыли три машины скорой помощи. Кроме того, в Кольский район выехал заместитель главы области.

Ранее стало известно, что 15 человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Ингушетии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

