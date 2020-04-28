В Мурманской области COVID-19 обнаружен еще у 60 рабочих на стройке
28 апреля 202000:18
В Мурманской области зафиксировано 67 случаев заражения COVID-19, из которых 60 зараженных являются рабочими на стройке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.
Уточняется, что большинство заразившихся являются рабочими вахтового поселка в Белокаменке.
Общее количество человек с положительным тестом на коронавирус в регионе составляет 1056. В частности, 867 из них были выявлены на стройплощадке в Белокаменке, еще 189 - на остальной территории области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru