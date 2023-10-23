В Мурманской области 12-летний ребенок провалился под лед

В Кандалакшском районе Мурманской области 12-летний ребенок провалился под лед. Об этом заявила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в своем Telegram-канале.

Спасатели прекратили поиски провалившихся под лед брата и друга основателя Cream Soda

По предварительным данным, инцидент произошел 23 октября в районе села Алакуртти. Ведутся поисковые работы вдоль берега реки Тунтсайоки

К месту происшествия направили оперативную группу МЧС и психологов. В ближайшее время на место происшествия прибудут водолазы.

Российский путешественник провалился на автомобиле под лед на Байкале в Иркутской области. Водитель не успел покинуть транспортное средство, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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