В Мурманской области 12-летний ребенок провалился под лед
В Кандалакшском районе Мурманской области 12-летний ребенок провалился под лед. Об этом заявила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, инцидент произошел 23 октября в районе села Алакуртти. Ведутся поисковые работы вдоль берега реки Тунтсайоки
К месту происшествия направили оперативную группу МЧС и психологов. В ближайшее время на место происшествия прибудут водолазы.
Российский путешественник провалился на автомобиле под лед на Байкале в Иркутской области. Водитель не успел покинуть транспортное средство, передает «Радиоточка НСН».
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