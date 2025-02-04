В Мурманске постояльцев дома-интерната госпитализировали с кишечной инфекцией
Постояльцы Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов попали в больницу с кишечной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Мурманской области.
В ведомстве уточнили, что были госпитализированы 33 человека, врачи оценивают их состояние, как стабильное.
«Для изоляции госпитализировали заболевших даже с лёгкой формой заболевания. Их оказывается вся необходимая медпомощь», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что специалисты областного Роспотребнадзора провели в доме-интернате все необходимые лабораторные обследования.
Ранее симптомы кишечной инфекции выявили у двенадцати детей из поезда «Кисловодск - Тында», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru