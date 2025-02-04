В Мурманске постояльцев дома-интерната госпитализировали с кишечной инфекцией

Постояльцы Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов попали в больницу с кишечной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Мурманской области.

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В ведомстве уточнили, что были госпитализированы 33 человека, врачи оценивают их состояние, как стабильное.

«Для изоляции госпитализировали заболевших даже с лёгкой формой заболевания. Их оказывается вся необходимая медпомощь», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что специалисты областного Роспотребнадзора провели в доме-интернате все необходимые лабораторные обследования.

Ранее симптомы кишечной инфекции выявили у двенадцати детей из поезда «Кисловодск - Тында», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ИнфекцияГоспитализацияМурманская Область

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