При стрельбе во Флориде погибли женщина и трое детей
Четыре человека погибли, два пострадали в результате стрельбы в городе Пемброк-Парк в штате Флорида в США. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на власти.
Инцидент произошел в многоквартирном доме. По словам одного из жильцов, в доме мужчина пытался расправиться со своей семьей и покончить с собой. Полиция обнаружила на месте ЧП женщину и троих детей, которые погибли на месте.
«Парамедики увезли мужчину и девочку в местные больницы для оказания помощи», - отмечает CBS.
Данных о состоянии пострадавших не приводится. Ведется расследование произошедшего.
Ранее в подмосковном Железнодорожном неизвестный открыл стрельбу во дворе жилого комплекса, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, пострадал сотрудник Минобороны.
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