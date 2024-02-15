В Мраморном море затонуло грузовое судно
15 февраля 202408:52
Грузовое судно затонуло в Мраморном море. Об этом сообщает Hürriyet, ссылаясь на власти турецкой области Бурса.
«Грузовое судно высотой 69 метров затонуло к юго-западу от острова Имрали в Мраморном море», — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что проводится операция по спасению экипажа. В поисково-спасательных работах участвуют три корабля из Бандырмы.
Ранее в Турции во время шторма затонул сухогруз Kafkametler, напоминает Ura.ru. Судно ударилось о волнорез недалеко от порта Эрегли на севере страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru