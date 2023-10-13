В Мраморном море столкнулись два сухогруза, шедших с Украины и из России
Два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
«122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH ... столкнулся у острова Мармара в Мраморном море с сухогрузом ASOMATOS длиной в 169 метров», — отметил источник.
Первое судно шло под флагом Коморских островов с пшеницей на борту из украинского Измаила в Валенсию, второе перевозило зерно под флагом Панамы из порта Кавказ в Ашдод. По данным собеседника РИА Новости, корабли получили материальный ущерб.
Ранее сухогруз Kafkametler под флагом Турции подорвался на мине в Черном море у берегов Румынии, судно получило незначительные повреждения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru