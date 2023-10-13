В Мраморном море столкнулись два сухогруза, шедших с Украины и из России

«122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH ... столкнулся у острова Мармара в Мраморном море с сухогрузом ASOMATOS длиной в 169 метров», — отметил источник.

Первое судно шло под флагом Коморских островов с пшеницей на борту из украинского Измаила в Валенсию, второе перевозило зерно под флагом Панамы из порта Кавказ в Ашдод. По данным собеседника РИА Новости, корабли получили материальный ущерб.

Ранее сухогруз Kafkametler под флагом Турции подорвался на мине в Черном море у берегов Румынии, судно получило незначительные повреждения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

