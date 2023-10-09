Сухогруз по пути в Иран сел на мель в Волго-Каспийском канале
Сухогруз «Генрих Гасанов», который направлялся в иранский порт Амирабад, попал на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Как сообщает областной астраханский главк МЧС, произошло это на 151 километре водного пути.
Команда судна состоит из 14 человек, никто из них не пострадал. В результате происшествия, сухогруз остался невредим, разлива топлива не произошло. Канал временно закрыт для судов.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по уточнённым данным, «Генрих Гасанов» приписан к порту Астрахань. Морской спасательно-координационный центр организовал взаимодействие с Морспасслужбой и администрацией порта Оля для разрешения аварийной ситуации.
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- Сухогруз по пути в Иран сел на мель в Волго-Каспийском канале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru