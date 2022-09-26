В Москву на лечение привезут пострадавших при стрельбе в ижевской школе

Самолет МЧС России Ил-76 вылетел из Москвы в Ижевск, чтобы забрать пострадавших при стрельбе в местной школе на лечение в столицу.

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«Спецборт МЧС доставит пострадавших из Ижевска в московские лечебные учреждения», - сказал собеседник агентства.

В Ижевске мужчина 1988 года рождения устроил стрельбу в школе №88. Погибли 13 человек, в том числе семеро детей.

Президент Владимир Путин глубоко скорбит в связи с трагедией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Кузнецов
ТЕГИ:ШколаСтрельбаМЧС
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