В Москву на лечение привезут пострадавших при стрельбе в ижевской школе
26 сентября 202215:04
Самолет МЧС России Ил-76 вылетел из Москвы в Ижевск, чтобы забрать пострадавших при стрельбе в местной школе на лечение в столицу.
«Спецборт МЧС доставит пострадавших из Ижевска в московские лечебные учреждения», - сказал собеседник агентства.
В Ижевске мужчина 1988 года рождения устроил стрельбу в школе №88. Погибли 13 человек, в том числе семеро детей.
Президент Владимир Путин глубоко скорбит в связи с трагедией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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26 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru