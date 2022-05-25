В Москве женщина забыла ребёнка в такси
Водитель такси вернул женщине грудного ребёнка, которого она забыла в салоне автомобиля, сообщается в Telegram-канале московской Госавтоинспекции.
По словам женщины, она не успела забрать люльку с младенцем из машины, водитель не заметил этого и уехал вместе с ним.
В полиции рассказали, что информацию о происшествии сразу передали всем экипажам ДПС, однако таксист через непродолжительное сам вернул ребёнка.
«Водитель такси через непродолжительное время вернулся к адресу высадки на Большой Дровяной переулок и передал младенца матери», - добавили в ГИБДД столицы.
Ранее Госдума приняла в третьем окончательном чтении правительственный закон, который запрещает работать в общественном транспорте водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие преступления.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Путин объявил о повышении пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%
- Сеть Uniqlo опровергла слухи о скором открытии магазинов в России
- Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина
- Путин предложил считать всех участников спецоперации героями и увеличить им выплаты
- Полузащитник Магомед Оздоев покинул ФК «Зенит»
- Германия с 1 июня смягчит антиковидные правила въезда в страну
- Кудрин призвал не спешить с выходом России из международных соглашений
- МИД РФ: Россия не будет выходить из ВОЗ
- Варшава предложила ввести пошлины для стран-импортеров российской нефти
- В Белгородской области один человек был ранен при обстреле села Журавлевка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru