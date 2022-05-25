В Москве женщина забыла ребёнка в такси

Водитель такси вернул женщине грудного ребёнка, которого она забыла в салоне автомобиля, сообщается в Telegram-канале московской Госавтоинспекции.

В Госдуму внесли законопроект о доступе ФСБ к базам данных службы заказов такси

По словам женщины, она не успела забрать люльку с младенцем из машины, водитель не заметил этого и уехал вместе с ним.

В полиции рассказали, что информацию о происшествии сразу передали всем экипажам ДПС, однако таксист через непродолжительное сам вернул ребёнка.

«Водитель такси через непродолжительное время вернулся к адресу высадки на Большой Дровяной переулок и передал младенца матери», - добавили в ГИБДД столицы.

Ранее Госдума приняла в третьем окончательном чтении правительственный закон, который запрещает работать в общественном транспорте водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие преступления.

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ФОТО: https://pixabay.com
ТЕГИ:ГИБДДМоскваДетиТакси
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