В Москве женщина забыла ребёнка в такси

По словам женщины, она не успела забрать люльку с младенцем из машины, водитель не заметил этого и уехал вместе с ним.

В полиции рассказали, что информацию о происшествии сразу передали всем экипажам ДПС, однако таксист через непродолжительное сам вернул ребёнка.

«Водитель такси через непродолжительное время вернулся к адресу высадки на Большой Дровяной переулок и передал младенца матери», - добавили в ГИБДД столицы.

Ранее Госдума приняла в третьем окончательном чтении правительственный закон, который запрещает работать в общественном транспорте водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие преступления.

