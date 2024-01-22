СМИ: Прокуратура обжалует оправдание участника СВО по делу об убийстве
Гособвинение намерено обжаловать решение Новочеркасского гарнизонного военного суда в Ростовской области, который оправдал участника спецоперации по делу об убийстве сослуживца, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Инцидент произошел летом 2022 года в Первомайске (ЛНР). Сержанту-контрактнику из Чечни Зайнди Такаеву предъявили обвинение в убийстве 20-летнего уроженца Дагестана рядового Магомеда Шахбанова.
Собеседник агентства указал, что 17 января 41-летнего мужчину оправдали на основе единогласного решения присяжных. Однако сторона обвинения, а также потерпевшая сторона с решением суда не согласились.
«По их мнению, на присяжных оказывалось давление... в деле слишком много несостыковок... Полагаю, апелляция скоро поступит в суд», — заключил источник.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении гражданина, избившего участника спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru