СМИ: в Москве возле метро «Маяковская» ограбили и изнасиловали девушку
27 сентября 202320:32
В центре Москвы девушка пострадала от рук грабителя и насильника, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.
Нападение произошло 27 сентября в Оружейном переулке рядом со станцией метро «Маяковская». Злоумышленник избил, ограбил и изнасиловал девушку.
Правоохранительные органы начали проверку. Полиция ищет нападавшего.
Как сообщал Telegram-канал «112», в Москве ограбили квартиру профессора американского Джорджтаунского университета Петра Малышева. Подозреваемый признался в совершении преступления, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru