СМИ: в Москве возле метро «Маяковская» ограбили и изнасиловали девушку

В центре Москвы девушка пострадала от рук грабителя и насильника, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

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Нападение произошло 27 сентября в Оружейном переулке рядом со станцией метро «Маяковская». Злоумышленник избил, ограбил и изнасиловал девушку.

Правоохранительные органы начали проверку. Полиция ищет нападавшего.

Как сообщал Telegram-канал «112», в Москве ограбили квартиру профессора американского Джорджтаунского университета Петра Малышева. Подозреваемый признался в совершении преступления, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ИзнасилованиеОграблениеМосква

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