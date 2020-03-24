В Москве женщина нарушила карантин ради маникюра

Сотрудники салона красоты в Пресненском районе Москвы вызвали полицию после того, как пришедшая на маникюр женщина рассказала, что вернулась из Италии и находится на карантине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Из карантина за решётку: Как накажут нарушителей режима самоизоляции?

Уже полицейским уроженка Белоруссии объяснила, что 8 марта её проверили в аэропорту врачи и не выявили коронавируса. Правоохранители вызвали скорую, врачи которой тоже не нашли у женщины этого заболевания.

Во вторник, 24 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать меры по ужесточению ответственности за нарушение карантинных мер.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусКарантин