В Москве женщина нарушила карантин ради маникюра

Уже полицейским уроженка Белоруссии объяснила, что 8 марта её проверили в аэропорту врачи и не выявили коронавируса. Правоохранители вызвали скорую, врачи которой тоже не нашли у женщины этого заболевания.

Во вторник, 24 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать меры по ужесточению ответственности за нарушение карантинных мер.

