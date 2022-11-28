В Москве завели дело после наезда автоледи на мать с двумя детьми

Полиция в Москве инициировала уголовное дело по факту смертельного наезда автомобиля на женщину с детьми, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ГУ МВД по городу.

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За рулем Kia Rio находилась Наталья Украинская. После автоаварии она сообщила, что якобы потеряла сознание. Ее увезли на медицинское освидетельствование. Погибшая женщина - 36-летняя Елена Столбунова. Также от полученных травм скончался ее четырехлетний сын. Еще один малыш выжил и был доставлен в больницу.

Украинская пересекла трамвайные пути, а затем вылетела на тротуар, где сбила мать с двумя детьми, один из которых находился в коляске.

Ранее несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле (внешняя сторона ТТК). В результате были заблокированы две полосы из трёх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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