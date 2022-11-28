В Москве завели дело после наезда автоледи на мать с двумя детьми
Полиция в Москве инициировала уголовное дело по факту смертельного наезда автомобиля на женщину с детьми, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ГУ МВД по городу.
За рулем Kia Rio находилась Наталья Украинская. После автоаварии она сообщила, что якобы потеряла сознание. Ее увезли на медицинское освидетельствование. Погибшая женщина - 36-летняя Елена Столбунова. Также от полученных травм скончался ее четырехлетний сын. Еще один малыш выжил и был доставлен в больницу.
Украинская пересекла трамвайные пути, а затем вылетела на тротуар, где сбила мать с двумя детьми, один из которых находился в коляске.
Ранее несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле (внешняя сторона ТТК). В результате были заблокированы две полосы из трёх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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