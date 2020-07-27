В Москве затопило станцию метро «Ботанический сад»
Станцию столичной подземки «Ботанический Сад» затопило из-за сильного ливня. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. На странице «Свиблово Бабушкинский online» юзеры отмечают, что потоки воды стекают вниз по лестнице.
«Еще пару часов польет, и можно доставать надувной матрас и ловить волны», — подчеркивают пользователи.
Ранее в МЧС сообщили, что о резком ухудшении погоды в столичном регионе. Жителям Москвы и области пообещали ливень с градом, грозой и сильным ветром до 19 м/с. Синоптики, в свою очередь, подчеркивают, что неблагоприятные метеоусловия сохранятся в регионе до конца понедельника, 27 июля.
Между тем, коммунальные службы столицы работают в режиме повышенной готовности. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он подчеркнул, что коммунальщики готовы реагировать на падение деревьев, повреждение электропередач, рекламных конструкций, зданий и дорожных знаков, отмечает Газета.ру.
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