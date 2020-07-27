В Москве затопило станцию метро «Ботанический сад»

Станцию столичной подземки «Ботанический Сад» затопило из-за сильного ливня. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. На странице «Свиблово Бабушкинский online» юзеры отмечают, что потоки воды стекают вниз по лестнице.

«Еще пару часов польет, и можно доставать надувной матрас и ловить волны», — подчеркивают пользователи.