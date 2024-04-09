В Москве зарегистрировали два случая кори
Специалисты Роспотребнадзора провели противоэпидемические мероприятия после выявления двух случаев кори в районе Бирюлево Западное в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.
«Все случаи единичные по каждому адресу и не связаны между собой», - заявили в Роспотребнадзоре.
Взрослым и детским поликлиникам даны предписания о проведении вакцинации против кори. Это поможет контролировать распространение заболевания в столице, отметили в ведомстве.
Ранее учеников одной из старейших школ Санкт-Петербурга - «Петришуле» - перевели на дистанционное обучения из-за выявления кори, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru