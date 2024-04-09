В Москве зарегистрировали два случая кори

Специалисты Роспотребнадзора провели противоэпидемические мероприятия после выявления двух случаев кори в районе Бирюлево Западное в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

Шуваловский корпус МГУ перевели на удаленку из-за кори

«Все случаи единичные по каждому адресу и не связаны между собой», - заявили в Роспотребнадзоре.

Взрослым и детским поликлиникам даны предписания о проведении вакцинации против кори. Это поможет контролировать распространение заболевания в столице, отметили в ведомстве.

Ранее учеников одной из старейших школ Санкт-Петербурга - «Петришуле» - перевели на дистанционное обучения из-за выявления кори, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ИнфекцияМосква

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