В Москве закрыли вторую «Пятерочку» за несоблюдение масочного режима
Второй магазин сети «Пятерочка» на востоке Москвы закрыт из-за неисполнения предписаний Роспотребнадзора, связанных с работой в условиях распространения коронавируса, сообщает телеканал «Москва 24».
Речь идёт о торговом зале на Халтуринской улице. Как выяснило надзорное ведомство, там нарушалось предписание о ношении защитных масок, а также отсутствовали обеззараживатели воздуха.
Срок временной приостановки работы магазина может составить до трёх месяцев. Решение о возобновлении работы примет суд.
Ранее после жалоб на несоблюдение масочного режима была закрыта «Пятёрочка» на улице Большая Косинская в Восточном административном округе Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru