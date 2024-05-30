В Москве загоревшееся складское здание обрушилось на 1,5 тысячи «квадратов»
Загоревшееся на востоке Москвы производственно-складское здание обрушилось на площади 1,5 тысячи кв. м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Ранее стало известно, что в здании на Мартеновской улице произошел пожар, огонь распространился на площади в четыре тысячи «квадратов», напоминает «Свободная пресса». К тушению привлечено в том числе два вертолета с водосливными устройствами.
«В настоящее время установлено, что произошло обрушение... здания на площади 1,5 тыс. кв. м», — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, в оперативных службах отметили, что возгорание локализовали на 3 тысячах квадратных метров. Информацию о локализации подтвердили в МЧС, однако в ведомстве не уточнили площадь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru