На востоке Москвы произошел пожар на площади 4 тысячи «квадратов»

Крупный пожар произошел в производственно-складском здании на востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в оперативных службах, ЧП произошло на Мартеновской улице, здание загорелось на площади 800 кв. м. Началось частичное обрушение кровли. Позже площадь пожара увеличилась до 2 тысяч «квадратов», отмечает 360.ru. По данным МЧС, из-за высокой температуры происходит деформация стен, пожару присвоен третий номер сложности.

К тушению огня привлекли свыше 120 специалистов и 40 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32 столичного авиационного центра.

«Тушение пожара продолжается. Площадь увеличилась до 4 тыс. кв. м», — сообщили позже в МЧС, отметив, что огонь быстро распространяется из-за высокой пожарной нагрузки в здании и его конструктивных особенностей.

В свою очередь, прокуратура Москвы заявила, что контролирует установление обстоятельств ЧП. Точную причину пожара определят по итогам пожарно-технической экспертизы.

