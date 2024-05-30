На востоке Москвы произошел пожар на площади 4 тысячи «квадратов»
Крупный пожар произошел в производственно-складском здании на востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщили в оперативных службах, ЧП произошло на Мартеновской улице, здание загорелось на площади 800 кв. м. Началось частичное обрушение кровли. Позже площадь пожара увеличилась до 2 тысяч «квадратов», отмечает 360.ru. По данным МЧС, из-за высокой температуры происходит деформация стен, пожару присвоен третий номер сложности.
К тушению огня привлекли свыше 120 специалистов и 40 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32 столичного авиационного центра.
«Тушение пожара продолжается. Площадь увеличилась до 4 тыс. кв. м», — сообщили позже в МЧС, отметив, что огонь быстро распространяется из-за высокой пожарной нагрузки в здании и его конструктивных особенностей.
В свою очередь, прокуратура Москвы заявила, что контролирует установление обстоятельств ЧП. Точную причину пожара определят по итогам пожарно-технической экспертизы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru