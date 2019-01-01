В Москве загорелся башенный кран

На строительной площадке по адресу: ул. Большая Почтовая, д. 26, стр. 1 в столичном районе Басманный возникло возгорание в кабине башенного крана на высоте 40-45 метров, сообщил Агентству «Москва» источник в экстренных службах.

Наблюдается открытое пламя.

Во время возгорания в кабине крана людей не было.

Ранее сообщалось, что ущерб, нанесенный сельскому хозяйству от природных пожаров в Забайкалье, составил почти 600 миллионов рублей

