Почти 600 млн рублей сгорело в лесах Забайкалья

Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству от природных пожаров в Забайкалье, составил почти 600 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что в Забайкальском крае был введен режим ЧС из-за степных пожаров, начавшихся 19 апреля. Ранее власти признали пострадавшими от природных пожаров порядка 650 человек и пообещали выплатить им компенсации, сообщает РИА ФАН.

Между тем, в пресс-службе Авиалесоохраны заявили, что в России горит 27 тысяч гектаров леса. Пожарные зафиксировали 17 очагов возгорания, в том числе в Хабаровском и Красноярском краях, Иркутской области, Бурятии и под Псковом. При этом самая сложная ситуация наблюдается в Забайкалье.



