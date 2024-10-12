В Москве загорелся 22 этаж жилого дома
12 октября 202402:21
Пожар произошел на 22 этаже жилого дома в Москве. Об этом сообщает МЧС.
Как отметили в ведомстве, возгорание зафиксировали в многоэтажке на Ивановской улице. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Специалисты локализовали огонь, а позже ликвидировали возгорание.
Во время ЧП из подъезда самостоятельно эвакуировались 30 человек, данных о пострадавших не поступало.
Ранее в Москве произошел пожар в «доме-корабле» на улице Большой Тульской, два человека погибли.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru