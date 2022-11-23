В Москве загорелась резиденция посла Алжира
23 ноября 202211:40
Пожар произошел в резиденции посла Алжира в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«На улице Спиридоновка произошел пожар в здании резиденции посла Алжира», — рассказал собеседник агентства.
Возгорание оперативно потушили. Площадь пожара устанавливается.
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23 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru