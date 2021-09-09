В Москве задержана женщина, выбросившая младенца в мусоропровод

Полиция задержала в Москве женщину, выбросившую младенца в мусоропровод, передает ТАСС.

Предполагаемому убийце двух девочек в Кузбассе предъявили обвинение

По данным агентства, инцидент произошел в доме на Литовском бульваре в районе Ясенево. В отношении 36-летней задержанной возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Новорожденную девочку, завернутую в полиэтиленовый пакет, обнаружили в мусоропроводе в четверг утром. Она доставлена в больницу. Ее состояние не уточняется.



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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
ТЕГИ:Москва
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