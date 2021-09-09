В Москве задержана женщина, выбросившая младенца в мусоропровод
9 сентября 202119:58
Полиция задержала в Москве женщину, выбросившую младенца в мусоропровод, передает ТАСС.
По данным агентства, инцидент произошел в доме на Литовском бульваре в районе Ясенево. В отношении 36-летней задержанной возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).
Новорожденную девочку, завернутую в полиэтиленовый пакет, обнаружили в мусоропроводе в четверг утром. Она доставлена в больницу. Ее состояние не уточняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru