В Москве задержана женщина, убившая своих малолетних детей

Полицейские задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух своих малолетних детей в квартире в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В ходе допроса она признала свою вину, рассказав, что решение об убийстве было внезапным. После этого женщина выпила алкоголь.