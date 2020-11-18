В Москве задержана женщина, убившая своих малолетних детей
Полицейские задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух своих малолетних детей в квартире в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
В ходе допроса она признала свою вину, рассказав, что решение об убийстве было внезапным. После этого женщина выпила алкоголь.
Накануне по факту обнаружения в квартире на северо-востоке столицы тел пятилетнего и трехлетнего детей следователи возбудили уголовное дело. Ранее их нашел пришедший домой отец, передает RT.
По данным СМИ, скорее всего, мальчик и девочка были задушены.
Верховный суд Крыма ранее приговорил к принудительному лечению 41-летнюю жительницу Симферополя, убившую своего семилетнего сына, передает RT.
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