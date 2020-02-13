В Москве задержана женщина, оставившая младенца у метро
Полиция задержала мать младенца, который был обнаружен сотрудниками московского метро в переходе у станции «Парк Победы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД столицы.
Ранее сообщалось, что камеры зафиксировали данный инцидент. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Также отмечалось, что при первичном осмотре у ребенка не были выявлены отклонения.
В полиции агентству заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. По данным агентства, задержанной оказалась 29-летняя женщина не из Москвы.
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