В Москве задержана женщина, оставившая младенца у метро

Полиция задержала мать младенца, который был обнаружен сотрудниками московского метро в переходе у станции «Парк Победы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД столицы.

Ранее сообщалось, что камеры зафиксировали данный инцидент. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Также отмечалось, что при первичном осмотре у ребенка не были выявлены отклонения.

В полиции агентству заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. По данным агентства, задержанной оказалась 29-летняя женщина не из Москвы.



