В Москве задержан журналист «Медузы» по подозрению в сбыте наркотиков

Полиция в Москве задержала корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом сообщила журналистка «Русской службы Би-би-си» Светлана Рейтер. По ее словам, вышедший на нее следователь сообщил, что Голунов был задержан по попытки сбыта наркотика мефедрона. Рейтер также услышала, что находившийся рядом со следователем сотрудник «Медузы» заявил, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили, передает радиостанция «Серебряный дождь».

Сообщается, что Голунов задержан днем 6 июня у метро «Цветной бульвар», когда шел на встречу с источником. Журналист считает произошедшее провокацией, он заявил, что оперативники сработали «очень топорно». После задержания Голунову не позволяли связаться с близкими, адвокатом или коллегами на протяжении 12 часов.

