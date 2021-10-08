В Москве задержан бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Лефель

А ранее сообщалось, что в мошенничестве в ходе реализации проекта «Учитель года» подозревается экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова. Об этом сообщает пресс-служба Тверского суда Москвы.

По данным следствия, Ракова могла похитить до 50 миллионов рублей. Она в бытность чиновницей пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. При этом часть работ были не выполнены, хотя и оплачены.



