В Москве задержан бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Лефель
В Москве в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере задержали бывшего вице-президент группы компаний «ПИК», директора по развитию регионов ПАО «ГК Самолет» Александра Лефеля. Об этом пишет ТАСС. Согласно базе судов, следствие уже обратилось с ходатайством о его аресте в Тверской районный суд Москвы.
А ранее сообщалось, что в мошенничестве в ходе реализации проекта «Учитель года» подозревается экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова. Об этом сообщает пресс-служба Тверского суда Москвы.
По данным следствия, Ракова могла похитить до 50 миллионов рублей. Она в бытность чиновницей пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. При этом часть работ были не выполнены, хотя и оплачены.
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