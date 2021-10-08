В Москве задержан бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Лефель

В Москве в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере задержали бывшего вице-президент группы компаний «ПИК», директора по развитию регионов ПАО «ГК Самолет» Александра Лефеля. Об этом пишет ТАСС. Согласно базе судов, следствие уже обратилось с ходатайством о его аресте в Тверской районный суд Москвы.

Почетный адвокат рассказала, может ли Ракова получить условный срок

А ранее сообщалось, что в мошенничестве в ходе реализации проекта «Учитель года» подозревается экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова. Об этом сообщает пресс-служба Тверского суда Москвы.

По данным следствия, Ракова могла похитить до 50 миллионов рублей. Она в бытность чиновницей пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. При этом часть работ были не выполнены, хотя и оплачены.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:МошенничествоМоскваЗадержание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры