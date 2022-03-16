В Москве задержан уроженец Чечни по делу о мошенничестве на 37 миллионов рублей

В Москве задержан уроженец Чеченской республики Артур Денисултанов, подозреваемый в мошенничестве на 37 миллионов рублей под предлогом обмена валюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в полицию обратился 26-летний мужчина, который сообщил, что знакомый посоветовал ему обратиться к валютному брокеру Вадиму Прохорову для перевода накоплений в валюту. Он встретился с брокером возле одного из отделений Сбербанка в центре столицы, рассказав, что внутри банка другой мужчина возьмет у него сумку с рублями и обменяет на валюту. В результате неизвестный мужчина забрал у потерпевшего сумку, в которой находилось более 37 миллионов рублей, проследовал в кассу и исчез.