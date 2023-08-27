В Москве задержан подросток, сбивший на электросамокате ребенка

В Москве сотрудники правоохранительных органов доставили в территориальный отдел подростка, который сбил на самокате ребенка, сообщает ТАСС.

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Инцидент произошел на улице Кадырова. 17-летний житель района Южное Бутово после наезда сначала остановился, но затем скрылся.

Электросамокаты необходимо приравнять к автомобилям и мотоциклам, заявил НСН депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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