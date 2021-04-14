В Москве задержан подозреваемый в убийстве криминального авторитета
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве "вора в законе" Али Гейдарова в фитнес-центре на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя управления СК РФ по региону Юлию Иванову.
Отмечается, что в задержании приняли участие следователи главка СК, сотрудники ФСБ и уголовного розыска МВД России по столице. По ее словам, в доме задержанного организованы обыски, сам он будет в ближайшее время доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий.
Убийство Гейдарова, также известного как Альберт Рыжий, произошло в понедельник 12 апреля в фитнес-клубе на Авиационной улице. По информации СМИ, погибший Гейдаров был членом криминального клана Аслана Усояна, также известного как "Дед Хасан".
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