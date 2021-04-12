СМИ: Вор в законе Альберт Рыжий убит в фитнес-клубе

Мужчина застрелен в премиальном фитнес-клубе на северо-западе Москвы. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник, убитый был известным криминальным авторитетом по кличке Альберт Рыжий. Его настоящее имя – Али Гейдаров.

Отмечается, что мужчину застрелили, когда он занимался на кардиотренажере. СК по факту случившегося возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве.

Гейдаров вышел из колонии в Марий Эл в июне 2020 года. Он отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля. Ранее он участвовал в различных конфликтах криминального мира.

