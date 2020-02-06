В Москве задержан подозреваемый в поджоге Никулинского суда

Ранее НСН писала, что неизвестные пытались поджечь здание Никулинского суда на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний, отмечает РИА ФАН. Возгорание произошло на первом этаже. Пожар был оперативно ликвидирован.

Между тем, накануне в московском торговом центре «Круг» произошел пожар, в связи с чем из здания были эвакуированы около 500 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по столице. По данным агентства, возгорание произошло в вытяжке. Пострадавших в результате инцидента нет.



