В Москве задержан подозреваемый в поджоге Никулинского суда
Полиция задержала подозреваемого в поджоге Никулинского суда в Москве. Как сообщает «Интрефакс», ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД, мужчина был задержан в одном из домов на Ленинском проспекте. В полиции пока не сообщили никаких подробностей о личности подозреваемого и мотивах его поступка.
Ранее НСН писала, что неизвестные пытались поджечь здание Никулинского суда на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний, отмечает РИА ФАН. Возгорание произошло на первом этаже. Пожар был оперативно ликвидирован.
Между тем, накануне в московском торговом центре «Круг» произошел пожар, в связи с чем из здания были эвакуированы около 500 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по столице. По данным агентства, возгорание произошло в вытяжке. Пострадавших в результате инцидента нет.
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