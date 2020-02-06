Неизвестные закидали здание Никулинского суда бутылками с «коктейлем Молотова»
Неизвестные закидали бутылками с так называемым «коктейлем Молотова» здание Никулинского районного суда. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. В результате инцидента в здании возник небольшой пожар, пострадавших нет. Площадь возгорания составила 2 кв. м – в огне оказались документы и потолочное покрытие, пишут «Известия».
В свою очередь, АГН Москва отмечает, что инцидент не повлиял на работу учреждения.
В конце января НСН писала, что более 60 пациентов психоневрологического интерната в российской столице эвакуировали из-за возгорания в здании. Инцидент произошел в интернате номер 4 на западе Москвы. Причиной возгорания стало замыкание светильника. В связи с произошедшим 65 человек были эвакуированы в другой корпус интерната.
По данным агентства, никто из пациентов не пострадал. Возгорание было ликвидировано.
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