Неизвестные закидали здание Никулинского суда бутылками с «коктейлем Молотова»

Неизвестные закидали бутылками с так называемым «коктейлем Молотова» здание Никулинского районного суда. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. В результате инцидента в здании возник небольшой пожар, пострадавших нет. Площадь возгорания составила 2 кв. м – в огне оказались документы и потолочное покрытие, пишут «Известия».

В свою очередь, АГН Москва отмечает, что инцидент не повлиял на работу учреждения.