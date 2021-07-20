В Подмосковье годовалого ребенка госпитализировали с ножевыми ранениями

Годовалый ребенок был госпитализирован с ножевыми ранениями из квартиры в подмосковном Егорьевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Московской области Наталию Григорьеву.

Отмечается, что пострадавшего малыша доставили в медучреждение около пяти утра.

«По имеющейся информации, ночью ребенок находился в квартире родственников совместно с другим шестилетним ребенком без присмотра взрослых», — рассказала Григорьева.

Как отметил источник ТАСС, предположительно, старший ребенок нанес ранения младшему.

Егорьевская городская прокуратура в ходе проверки установит все обстоятельства и причины инцидента и даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних уполномоченными органами и родителями.

Ранее стало известно, что в Бурятии мать отрезала дочери пальцы ножом якобы в наказание за игру со спичками. Девочку успешно прооперировали, сейчас ее здоровью ничего не угрожает, отмечает Ura.ru.

