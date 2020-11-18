В Москве задержан мужчина, стрелявший в прохожих в парке
Полицейские задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по прохожим в Измайловском парке. Об этом сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.
По ее словам, задержан 31-летний мужчина, ему предъявлено обвинение в хулиганстве и незаконном хранении огнестрельного оружия и патронов.
Гузь также отметила, что полицейские задержали правонарушителя по месту временного проживания. Мужчина оказался приезжим.
При обыске в квартире было изъято оружие и пять патронов, передает РИА Новости.
По данным следствия, злоумышленник вступил в перепалку с двумя прохожими в Измайловском парке, после достал револьвер и начал стрелять, а затем скрылся. Никто не пострадал.
Подозреваемый заключен под стражу.
Ранее РЕН ТВ стали известны подробности жестокой расправы матери над своими малолетними детьми в Москве. По предварительным данным, женщина задушила детей подушкой.
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