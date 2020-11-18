В Москве задержан мужчина, стрелявший в прохожих в парке

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по прохожим в Измайловском парке. Об этом сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.

По ее словам, задержан 31-летний мужчина, ему предъявлено обвинение в хулиганстве и незаконном хранении огнестрельного оружия и патронов.