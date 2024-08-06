В Москве задержан мужчина с топором, угрожавший молодым людям
Во вторник вечером на юго-востоке Москвы полицейские задержали мужчину, угрожавшего молодым людям предметом, напоминающим топор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Москвы.
В главке МВД подчеркнули, что в результате инцидента пострадавших нет.
В ведомстве рассказали, что около 21:25 в дежурную часть поступила информация о гражданине, угрожавшем на Ташкентской улице на юго-востоке города молодым людям предметом, напоминающим топор.
Мужчина был задержан и доставлен в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru