В Москве задержан мужчина с топором, угрожавший молодым людям

Во вторник вечером на юго-востоке Москвы полицейские задержали мужчину, угрожавшего молодым людям предметом, напоминающим топор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Москвы.

В главке МВД подчеркнули, что в результате инцидента пострадавших нет.