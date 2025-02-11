В Москве задержали женщину, заказавшую убийство мужа за пять миллионов рублей
Подозреваемую в подготовке убийства собственного мужа задержали в столице, рассказали в Следственном комитете России.
По данным следствия, еще в конце декабря женщина обратилась к частным детективам с просьбой собрать на мужа досье. Потом она призналась, что разводится с супругом, и ищет человека, готового на убийство мужчины. Жизнь супруга она оценила в пять миллионов рублей.
Детектив сразу после встречи обратился в правоохранительные органы – и участвовал в инсценировке преступления. Так, женщина захотела именно отравить мужа, для этого агент рассказывал об изготовлении яда и даже получил аванс в миллион рублей. 10 февраля заказчице сообщили, что ее муж убит – она отдала оставшуюся сумму денег, после чего ее сразу задержали. По делу идет следствие.
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