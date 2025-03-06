В Москве задержали взорвавшего банкомат мужчину
Сотрудники полиции задержали 19-летнего мужчину по подозрению в уничтожении банкомата на Снежной улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Молодого человека удалось задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции обнаружили его по месту жительства на Енисейской улице и доставили на допрос.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее Сбербанк усилил меры безопасности своих объектов на фоне участившихся попыток поджога банкоматов и офисов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru