В Москве задержали взорвавшего банкомат мужчину

Молодого человека удалось задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции обнаружили его по месту жительства на Енисейской улице и доставили на допрос.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее Сбербанк усилил меры безопасности своих объектов на фоне участившихся попыток поджога банкоматов и офисов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

