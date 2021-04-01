В Москве задержали высокопоставленного налоговика
Главный государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля ИФНС России № 10 Мурат Мурадов задержан в Москве, сообщает ТАСС. После допроса в качестве подозреваемого ему официально было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.
В пресс-службе Хамовнического суда Москвы уточнили, что Мурадов арестован до 29 мая. Подробности уголовного дела пока не раскрываются.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в ходе пресс-конференции НСН предложил бороться с коррупцией по-сингапурски.
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