В Москве задержали совратившего трех школьниц учителя истории

Полицейские задержали 27-летнего учителя истории столичной школы, который подозревается в совращении трех учениц. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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К сотрудникам правопорядка первой обратилась мать 13-летней девочки. Она заявила, что увидела переписку дочери с учителем, где тот просил несовершеннолетнего ребенка прислать интимные фотографии, что та и сделала.

Позже выяснилось, что учитель вел переписки подобного характера еще с двумя школьницами 14 и 17 лет. Накануне родители написали заявление в полицию.

Baza отмечает, что у некоторых девочек учитель был записан в телефонной книге как «Вовочка».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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