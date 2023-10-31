В Анапе мужчине дали семь лет колонии за домогательства к девочкам в лагере
Анапский городской суд признал уроженца города Тирасполь Молдавской ССР виновным в совершении развратных действий в отношении двух девочек, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Инцидент произошёл ночью 10 августа 2022 года. Согласно материалам суда, мужчина проник на территорию детского оздоровительного лагеря «Черноморская зорька», где совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.
Отмечается, что слушания по делу проходили в закрытом режиме. Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. После освобождения ему будет запрещено в течение пяти лет заниматься педагогической деятельностью.
Приговор в законную силу не вступил.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru