В Анапе мужчине дали семь лет колонии за домогательства к девочкам в лагере

Анапский городской суд признал уроженца города Тирасполь Молдавской ССР виновным в совершении развратных действий в отношении двух девочек, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Россиянин получил восемь лет колонии за домогательства к несовершеннолетней

Инцидент произошёл ночью 10 августа 2022 года. Согласно материалам суда, мужчина проник на территорию детского оздоровительного лагеря «Черноморская зорька», где совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.

Отмечается, что слушания по делу проходили в закрытом режиме. Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. После освобождения ему будет запрещено в течение пяти лет заниматься педагогической деятельностью.

Приговор в законную силу не вступил.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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