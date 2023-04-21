В Брянской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

В одном из частных домов в селе Бошино Карачевского района Брянской области произошел пожар, сообщают «Известия» со ссылкой на СКР по региону.

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После ликвидации горения на месте обнаружены тела троих малолетних детей, проживавших в доме. Следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия.

По факту пожара заведено уголовное дело.

Ранее четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

