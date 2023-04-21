В Брянской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
21 апреля 202306:02
В одном из частных домов в селе Бошино Карачевского района Брянской области произошел пожар, сообщают «Известия» со ссылкой на СКР по региону.
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После ликвидации горения на месте обнаружены тела троих малолетних детей, проживавших в доме. Следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия.
По факту пожара заведено уголовное дело.
Ранее четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru