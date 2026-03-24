ФСБ задержала иностранца с посылкой с бомбами, замаскированными под стельки

ФСБ задержала иностранца, причастного к поставке в Россию заминированных стелек для обуви, которые планировали направить в зону специальной военной операции. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства.

Правоохранители задержали в Москве иностранного гражданина 1994 года рождения, задействованного в организованном украинскими спецслужбами Украины контрабандном канале поставки бомб в Россию. Предметы были отправлены из Польши транзитом через Белоруссию, пишет RT.

Задержанный по заданию куратора получил в одной из московских транспортно-логистических компаний посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под стельки с подогревом. Такую продукцию должны были направить в воинские части в зоне СВО под видом гуманитарной помощи.

По данным ФСБ, детонация происходит при подключении стелек к источнику питания. Мощность каждого СВУ составляет 1,5 г в тротиловом эквиваленте.

Ранее силовики предотвратили диверсионно-террористические акты Киева в Москве и Московской области.

